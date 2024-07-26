〈創意法說〉今年營收拚成長 明年NRE估續創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 15:41

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下創意 (3443-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理戴尚義表示，今年消費性電子相關需求仍疲弱，但 AI ASIC 與商用需求不錯，今年營收估優於去年，且近期也承接數件 AI ASIC 案件，看好即便今年 NRE 基期高，明年仍有機會呈現成長。

展望第三季，財務長錢培倫預估，第三季營收季減約個位數百分比，其中，委託設計服務 (NRE) 業績由於上季創歷史新高，本季會呈現雙位數百分比下滑，仍維持相對高檔，量產營收則持平上季，在產品組合改變、設計定案 (Tape out) 還有 IP 貢獻下，毛利率估季增數個百分點，費用季增個位數百分比，營益率也微幅上升。

全年來看，創意預估，今年營收與去年持平至小幅成長，其中，NRE 呈現雙位數成長，量產則受消費型電子相關需求疲弱，業績呈現雙位數下滑，毛利率受惠 NRE 獲利表現優預期，預估年增數個百分點，費用個位數上升，營益率也會略為上升。

戴尚義坦言，現階段因台積電產能緊缺，創意也還在搶產能，以各應用來看，今年消費性需求還沒有回來，AI、HPC 需求則相對強勁，但在獲利方面，創意因接獲不少 AI 新創公司的訂單，收費高、毛利率也高，可望拉抬整體毛利率。

針對台積電醞釀漲價一事，戴尚義坦言，創意可將價格完全反映給客戶，也坦言沒能力可以阻止漲價，但會盡早知道，勸客戶提早下單。