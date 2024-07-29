三菱汽車傳加入日產-本田聯盟 股價飆逾6%

鉅亨網編輯林羿君 2024-07-29 11:06

日本車廠三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 傳將加入日產 - 本田聯盟，計畫聯手將車載軟體標準化，此消息激勵三菱股價大漲逾 6%。

日媒報導，這三大車廠計畫將控制汽車的車載軟體標準化，預計日產與本田將共同開發基礎軟體，並應用在三菱汽車上，同時也將互補車型，以增加競爭力。

三菱汽車、日產與本田發言人不評論此消息。

日產和本田今年 3 月簽署諒解備忘錄，就電動汽車業務展開全面合作。面對全球汽車市場的複雜性以及電動車需求的降溫，本田和日產考慮透過合作來克服這些挑戰，尋求共享研發成本，加速電動車技術的創新，並利用規模經濟來降低成本，以更有效地應對全球市場的競爭壓力。

分析師認為，三菱汽車的加入，不僅爲本田日產聯盟帶來了新的活力，也爲整個汽車行業展示了一種新的合作模式。通過標準化車載軟件和互補車型陣容，三家公司將能夠更有效地應對市場變化。