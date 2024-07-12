本田、日產將推電動車電池護照 2027年歐洲先上路
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:11
為因應歐盟新規，車廠須證明電池來源才能在歐盟銷售，包括本田本田汽車 (HMC-US) 、日產等日本車廠正在合作開發「電動車電池護照」，預計 2027 年先在歐洲推出。
「電動車電池護照」是一種用於電動車 (EV) 電池的數位追蹤系統，將提供有關可回收金屬使用量、電池來源和生產歷史、電池退化和剩餘價值的資訊。
本田、日產將尋求率先在歐洲使用該護照，據悉，馬自達汽車和零件供應商 Denso 也是計劃在 2027 年推出「電池護照」的日本車廠之一。
歐洲聯盟 (EU) 新規 2027 年上路，該法規將在 EU 區域內強制進行電池回收。該法規還要求 2027 年將使用電池中的 50% 鋰進行回收。
歐盟採取更嚴格的電池法規，部分原因是希望減少對中國的依賴，中國在電池材料的供應中佔據主導地位。根據國際能源總署的數據，中國佔全球鋰加工和精煉量的 65%。
美國正在加強對中國的限制，也正在考慮引入電池護照。 《減少通貨膨脹法案》規定電動車製造商必須在北美購買電池才能獲得汽車補貼，護照可以幫助證明電池的來源。
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