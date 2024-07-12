本田、日產將推電動車電池護照 2027年歐洲先上路

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:11

「電動車電池護照」是一種用於電動車 (EV) 電池的數位追蹤系統，將提供有關可回收金屬使用量、電池來源和生產歷史、電池退化和剩餘價值的資訊。

本田、日產將尋求率先在歐洲使用該護照，據悉，馬自達汽車和零件供應商 Denso 也是計劃在 2027 年推出「電池護照」的日本車廠之一。

歐洲聯盟 (EU) 新規 2027 年上路，該法規將在 EU 區域內強制進行電池回收。該法規還要求 2027 年將使用電池中的 50% 鋰進行回收。

歐盟採取更嚴格的電池法規，部分原因是希望減少對中國的依賴，中國在電池材料的供應中佔據主導地位。根據國際能源總署的數據，中國佔全球鋰加工和精煉量的 65%。