央行鷹派轉強！理事會議記錄揭密 贊成升息聲浪形成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 19:09

中央銀行今 (26) 日公布第二季理監事聯席會會議事錄摘要，儘管全體理事一致同意維持政策利率不變，但因通膨持續很久、房租漲，多位理事有「升息」的討論，甚至已有理事罕見表態贊成升息，顯示央行內部的鷹派聲浪並不弱。

有央行理事指出，近月台灣核心物價領先指標持續上升、下一季台灣景氣衰退機率相當低，不過，通膨仍高且持續很久，預期若房價繼續上漲，房租也將隨之上漲，使物價上漲的壓力仍大。

該名理事表示，讓貨幣政策正常化，「稍微緊縮的貨幣政策應為可行」，可持續調升利率，不過，央行本次針對房地產市場，調升存款準備率，也具有貨幣政策緊縮的效果，有助抑制通貨膨脹。

另位理事認為，我國通膨壓力仍大，尤其近月房租對 CPI 年增率的貢獻度越來越大，值得關切，再加上外食費等價格走升，央行要強調打擊通膨的決心。

因此，若本次要升息，該理事也表示贊成，「接受暫時維持利率不變」的政策。

但有理事認為，上次央行升息半碼，重貼現率已升至 2%，創 15 年來高點，若本次再升息半碼，恐加重傳產、中小企業貸款負擔，因而贊成政策利率維持不變，惟仍須持續觀察國內通膨壓力。