小資新手首選！微臺指、2款小型ETF期貨下週一掛牌交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 17:06

臺灣期貨交易所下週一 (29) 日正式推出微型臺指期貨（微臺）小型 ETF 期貨，元大台灣 50 ETF (0050) 期貨及小型元大高股息 ETF (0056) 期貨為首批掛牌商品，期交所將持續推動期貨市場創新發展，提供投資人多樣交易選擇，

微臺是臺股期貨（大臺）的微型版本，契約乘數為每點新臺幣 10 元，契約價值為大臺的 1/20、小臺的 1/5。以加權指數 24,000 點計算，一口微臺契約價值為新臺幣 24 萬元，大幅降低交易門檻，使交易人能夠更靈活操作。配合微臺上市，期交所特別推出一系列獎勵活動，包括法人機構報價及交易獎勵，以及期貨經紀商與期貨交易輔助人交易獎勵。。

另考量現行 ETF 期貨標的契約單位為 10,000 受益權單位（即 10 張 ETF 現貨），契約乘數偏大且部分 ETF 期貨契約規模逐漸對一般交易人參與形成限制。期交所亦於 7 月 29 日加掛小型 ETF 期貨新產品，契約單位為 1,000 受益權單位（即 1 張 ETF 現貨），首批掛牌商品包含小型元大台灣 50 ETF (0050) 期貨及小型元大高股息 ETF (0056) 期貨。

小型 ETF 期貨契約單位與現股 ETF 單位相同，這使得小型 ETF 期貨成為更精確的避險工具。例如，元大台灣 50 ETF 價格近期已漲至 200 元上下，交易人若交易 1 口元大台灣 50 ETF 期貨，相當於 10 張 ETF 現貨，保證金需求較高且無法準確滿足交易人需求。利用小型元大台灣 50 ETF 期貨可更靈活的操作，交易人可以直接買進賣出對應現貨張數之小型 ETF 期貨達到避險增益效果，且成本亦可以更精確計算，提高資金運用效率。