〈期交所股東會〉期貨連4年交易破3億口 通過派發股利3.35元、選出14席董監事

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-24 18:57

臺灣期貨交易所今（24）日召開 113 年股東常會，由董事長吳自心主持，本次股東常會通過每股配發股利 3.35 元（現金股利 1.95 元及股票股利 1.4 元）盈餘分派案，並選出第 10 屆董事及監察人共 14 位。

臺灣期貨市場 112 年總交易量及日均量分別為 3.25 億口、135.8 萬口，連續 4 年交易量突破 3 億口，表現相當穩健。期交所 112 年稅後淨利達 30.52 億元，每股稅後盈餘 5.59 元。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。今年下半年業務重點如下：7 月底將推出微型臺指期貨及小型 ETF 期貨，滿足市場交易需求；年底前規劃建置「期貨市場交易資訊中心」及「交易人風險偵測平台」，分別揭露期貨市場交易相關數據資料及多維度風險資訊；引進 Nasdaq 市場監視模組，強化市場監視；赴海外招商引資，積極參與國際組織會議及活動；因應 2050 淨零轉型目標，持續落實永續發展作為。

台灣期貨市場亮麗表現，吳自心感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理周建隆進行 112 年度營業及財務報告，並順利通過承認 112 年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利 1.95 元、股票股利 1.4 元之盈餘分派等案。於討論案結束後，隨即進行期交所第 10 屆董事及監察人選舉。

依期交所公司章程第 22 條規定，設置董事 15 人，監察人 5 人，除主管機關依期貨交易法第 36 條規定，指派及核定非股東董事 4 人、監察人 2 人擔任第 10 屆董事、監察人外，其餘董事 11 人、監察人 3 人，應於本次股東常會選任，任期 3 年。至於第 9 屆董事及監察人任期，則於 7 月 22 日屆滿。

第 10 屆董事及監察人當選名單如下：

董事 11 名：林修銘（臺灣證券交易所）、林丙輝（臺灣集中保管結算所）、陳永誠 (證券櫃檯買賣中心)、魏江霖（台灣銀行）、陳佩君（兆豐期貨）、陳俊宏（元富證券）、林衍茂（合作金庫商業銀行）、陳品呈（元大期貨）、林寬成（統一綜合證券）、賈中道（群益期貨）、郭永宜（富邦證券）。