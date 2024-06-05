期交所與邁阿密國際控股簽MOU 與全美第4大選擇權交易所MIAX合作

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 09:22

繼 2003 年與芝加哥期貨交易所簽署合作，台美再攜手，臺灣期貨交易所 (期交所) 與全美第四大邁阿密國際控股公司 (MIH) 於昨 (4) 日完成簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄 (MOU)，希望透過經驗與資訊交流，借重彼此商品及市場發展經驗及優勢，創造綜效。

期交所於今年 3 月間，在美國期貨業協會 (FIA) 年會期間與 MIH 旗下邁阿密交易所 (MIAX) 進行雙邊會談，雙方為加強兩交易所關係及強化未來合作，同意於互惠基礎上簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄。

MIH 成立於 2007 年，旗下包含選擇權交易所 MIAX Options、MIAX Pearl 與 MIAX Emerald 及證券交易所 MIAX Pearl Equities 等，為全美第 4 大選擇權交易所，2020 年 12 月收購明尼阿波利斯穀物交易所 (MGEX) 及百慕達證券交易所 (BSX) 後，產品線除股權外，亦涵蓋農產品及股價指數衍生性商品；期交所則以股價指數期貨與選擇權見長，近年股票期貨亦表現亮眼。

期交所與 MIH 在此 MOU 的基礎上，希望透過經驗與資訊交流，借重彼此商品及市場發展經驗及優勢，創造綜效，為雙方業務發展再添新頁。