台股強強滾 期交所將推「微型臺指期貨」 每點10元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 17:24

台股加權指數自 5 月以來站穩 2 萬點之上，現行小型臺指期貨 (下稱小臺) 契約規模，已由 2001 年 4 月推出時每口約新臺幣 27 萬元，增加至百萬元以上。考量小臺交易門檻已顯著提高，為提升交易可及性與便利性，臺灣期貨交易所 (下稱期交所) 將推出微型臺指期貨。

微型臺指期貨之契約規格原則上皆與臺股期貨 (下稱大臺) 相同，均可於期貨市場日盤及夜盤交易，僅契約乘數、契約規模及原始保證金金額有所不同。微型臺指期貨契約乘數為每點新臺幣 10 元，若以加權指數 2 萬點換算，契約規模約新臺幣 20 萬元，原始保證金為現行大臺 1/20。相關契約規格及制度介紹業公告於期交所網站，歡迎上網查詢。

微型臺指期貨商品推出後，交易人除可交易契約規模較大之大臺及小臺，更可透過微型臺指期貨，靈活分批進場或進行加減碼，彈性且更細緻地調整曝險部位，使交易或避險策略更精確，亦可與大臺及小臺進行套利交易，或搭配小型電子期貨及小型台積電股票期貨等商品，於日盤或夜盤進行多元化交易策略。

微型臺指期貨因每口契約規模較小，保證金金額較低，如交易人存有較多超額保證金，可承受較多價格變動風險，交易人留倉意願可能較高，有助於未沖銷部位之累積。另本商品上市後將有大小微三種不同規模契約可供交易，提醒交易人應比較分析各項交易成本，並評估自身資金狀況與風險承受能力後，選擇適合商品。