PCE公佈在即！路透：Fed下周會議將不再稱通膨「高企」 為9月降息鋪路

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-23 17:18

市場預期周五 (26 日) 出爐的 6 月個人消費支出 (PCE) 核心平減指數將繼續從 5 月的 2.6% 進一步放緩至 2.5%，《路透社》最新報導指出，隨著聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標 PCE 持續走降，專家認為 Fed 下周三 (31 日) 開會結束後很可能將通膨「高企」(elevated)的字眼刪除或修改，此舉將是 Fed 迄今對 9 月降息發出的最強烈訊號。

Fed 將對通膨的描述降到比「高企」更溫和的程度，也可能導緻 Fed 修改當前政策聲明中另一關鍵句子，即：在官員們「對通膨持續朝 2% 邁進有更大信心」之前不會降息。

在今年 1 月 PCE 降至 3% 以下後，Fed 不再將通膨描述為「高企」，決策官員在 7 月開會前也指出，通膨正在更廣泛地放緩，並建立了他們對經濟放緩將持續下去的信心。他們已開始使用「越來越近」這樣的字眼來描述離政策轉變的距離，並暗示降息周期啟動的門檻。

將美國通膨情況形容為「高企」可回溯到 2019 年 9 月的貨幣政策會議，當時在 5 月、6 月和 7 月通膨數據均顯示 PCE 指數突破 4% 後，Fed 官員將「暫時性通膨」的說法改為「通膨高企」。

今年對貨幣政策有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一 (22 日) 說，當前利率水準應足以讓經濟降溫，令通膨回到央行 2% 目標，至於就業市場的強勁表現，則給予官員們更多等待時間。

一些經濟學家認為政策轉向是合理的。Renaissance Macro 經濟研究主管 Neil Dutta 近來在一份分析報告中表示，決策官員應更積極地承認通膨已經降溫，困擾 Fed 官員的通膨問題現在似乎正發生轉變。

Dutta 並指出，租金通膨正在進一步走緩。

Inflation Insights 主管、價格趨勢密切觀察者 Omair Sharif 表示，通膨走緩的證據似乎很明確。排除今年初的高讀數 (如今看來像是噪音而非趨勢），過去 13 個月有 10 個月基本通膨平均達到 2% 目標。