信義開發揭露TCFD取得BSI「Level 5＋： Excellence」最高等級

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 12:25

信義 (9940-TW) 企業集團旗下信義開發將 2023 年訂為「共融預建築」元年，宣示要透過永續建築工法、引進社區營造等作法，打造台灣 ESG 標竿建案；不僅如此，信義開發更持續精進氣候風險管理作為，日前宣布 TCFD 氣候相關財務揭露取得第三方查證單位英國標準協會 BSI「Level 5＋： Excellence」最高等級，為台灣首家獲得此認證最高等級的建設公司，展現落實永續發展的行動力。

信義開發總經理陳慶洪表示，非常榮幸成為首家獲得 BSI 查證 TCFD 5 + 評級認證的建設公司，不僅肯定信義開發在氣候變遷應對和永續方面的努力，也激勵信義開發持續前行，精進組織營運韌性。

建設相關業務屬於溫室氣體高度排放的產業，對此，信義開發依循 TCFD 架構，藉由「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四大構面因應氣候變遷，自價值鏈鑑別氣候變遷的風險與機會，搭配情境分析研議策略，並由董事會與高階主管指揮營運施策，以應對氣候變遷所帶來的衝擊與維持公司正常營運。

在建物碳足跡上，信義開發與成功大學進行產學合作，執行嘉品案全生命週期之類別 3-6 碳盤查，不僅涵蓋了建築材料運輸和施工過程中的碳排放（蘊含碳排），還包括了建築物營運期間的碳排放，如空調、照明與烹飪設備的電力或水力消耗所產生的碳排放（營運碳排），這項研究成果不僅符合內政部現行頒布的建築能效評估制度與低碳建築標章，更進一步為建築業的碳排放管理開創新局。

信義開發計劃將嘉品案的數據設定為基準值，以此識別哪些項目是排放熱點，進一步制定更有效的節能減碳策略，而這些成果也將應用在未來新建案上，以減少對環境與氣候變遷相關的影響，並朝向淨零建築目標邁進。