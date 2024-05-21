信義房屋推出《起家厝篇》年度形象廣告

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-21 16:11

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 今 (21) 日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，信義房屋指出，此一《起家厝篇》年度形象廣告 的推出，傳達信義房屋 43 年堅持全台直營、深耕在地的服務初衷，以感動細膩的服務為客戶實現家業夢想的核心精神，

此外，信義房屋推出「起家心藥行」數位互動網站活動，為消費者分析購售屋時會遇到的疑難雜症給出解方，現在問診抓藥還有機會抽中星宇航空 (2648-TW) 東京來回機票和蘭城晶英住宿券。

信義房屋指出，公司秉持「以人為本」企業理念，以同理心理解客戶核心需求，並以專業與熱情創造許多感動服務體驗。此次廣告以「起家厝」為概念：在大城市工作的青年廚師「良平」迷惘於「起家」的方向與意義，一次因緣際會下，他來到南部中藥行兼營的民宿投宿，被中藥行的風土文化及背後意義所吸引，老闆娘招待的獨家配方「定心茶」更觸動他的心，他想，這一次他找到了屬於自己家的方向。

信義房屋年度形象廣告而老闆娘「芳姨」也有她的人生課題──寡居的她守著這間當初和丈夫一起打拼的「起家厝」，她決定賣掉房子，搬去和子孫共享天倫，主動將這個家的鑰匙交給了信義房屋房仲「小鍾」；小鍾一直都了解中藥行對於芳姨的意義：不僅是一間房子，而是乘載了她和老伴、家人大半輩子的青春及回憶，直到他聽到芳姨和孫輩的對話、以及看見桌上家人的合照，小鍾也終於明白芳姨為何這次下定了決心，因為「心想定的地方，就是家的所在。」

信義房屋指出，除了感動人心的電視廣告外，承襲廣告裡中藥行的意象，信義房屋推出「起家心藥行」數位互動網站，根據信義房屋 43 年來的服務經驗及買賣相關數據，透過幾個簡單的問題，為消費者分析出專屬於個人在買賣房屋上的「心症」並對症下藥，不管是回憶太多難放手的屋主、不知如何選擇仲介與房子的首購族、還是希望功課做足再行動的客戶，信義房屋擁有 AI 智能配案，精準媒合買賣方需求、「我家有多夯」以 AI 和實價登錄資料分析市場最新行情，登錄還有機會抽中星宇航空東京來回機票和蘭城晶英住宿券。