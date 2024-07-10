從數據分析師到雲端工程師 信義房屋年擲百萬元培育數位人才

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 11:54

近年來 AI 人工智慧發展快速，企業對數位人才需求不斷攀升，據 104 人力銀行徵才資料庫統計，平均每月約有 2.4 萬個 AI 工作機會，五年來成長 29％，除了半導體產業，法律、會計等各行業均大動作招募人才，信義房屋 (9940-TW) 指出，因應 AI 人才需求增加，平均一年投入百萬元訓練費用培育數位人才，期待透過豐富培訓資源優勢，與科技業、金融業爭搶數位人才。

信義房屋人力資源部協理馮昌俊表示，近年來信義房屋透過 AI 提升與顧客互動的商業價值、提升效率、提供內部支援決策，未來希望能讓更多同仁有使用的技能，降低技術門檻，用簡單的技術探索出自己的數據。所有的便利工具背後，都仰賴信義房屋百名數位人才團隊，並且持續招募數位人才，如 AI 應用研發、APP 開發、軟體開發、資料科學、系統 / 資安、PM，打造房地產科技 (PropTech) 生態圈，開發更多創新應用。

信義房屋統計 2020 年起至今，累計有 1108 人次參與數位人才訓練，訓練費用高達 505 萬元，研發動能讓近 5 年來超過 20 位以上的內部數位專業人才取得專利 289 筆，更為個人職涯增添精彩的里程碑。

原為信義房屋數據分析師，現為雲端工程師的陳昱豪，回想起當初因具備學習雲端服務所需的基礎，如撰寫程式、操作數據等能力，成為轉換跑道擔任數據工程師的契機，而部門主管也鼓勵同仁們往有興趣的方向發展，不僅以公司資源提供外部認證課程訓練，更補助考取微軟 Azure 國際證照所需費用，給予團隊各種所需資源。

陳昱豪表示，信義房屋與科技業、金融業相比，在數位轉型上更願意大膽嘗試各種可能性，對不同專案所需的不同付費工具都很願意投資，而科技業、金融業更著重於分工，多數時候只需要以現有框架的特定工具來作業，對於想要多元發展，尤其是剛踏入職場的新鮮人，在信義房屋可以透過不同專案多元發展嘗試，或是透過內部多元輪調發展，不僅可促進員工適性發展，挑戰自我同時，也幫助發掘適合自己的職務。