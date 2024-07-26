〈凱米颱風釀災〉愛車泡水理賠教戰 淹過車底板切記不可發動引擎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-26 14:44

台灣今年第一個登陸颱風凱米帶來豪大雨，造成全台多處傳出淹水、愛車泡水等災情，產險業者也即刻啟動客戶關懷流程，並提供民眾教戰準則，若愛車泡水高度已超過車底板，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。

富邦產險進一步提醒，當愛車泡水，水淹高度不到輪胎 1/4 時，可打低速檔後慢慢駛離淹水地區，並輕踩剎車將水份排除，使煞車系統回復正常運作，但若淹水高度已超過輪胎一半或是超過車底板時，引擎電腦極有可能已泡水，建議以拖吊方式將車輛移開現場，不可發動引擎行駛，避免引擎汽缸內部進水，並儘快聯繫修理廠拖回維修。