〈房產〉信義房屋：門市5月交易量創近4年新高 首購及換屋占比增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-31 11:43

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市前 29 天交易狀況，2024 年 5 月房市交易寫下近 4 年的同期最高，5 月房市交易量仍有雙位數的年增表現。

信義房屋指出，觀察 5 月成交總價區間，總價 1000-2000 萬元仍是交易量最多的區間，首購的買氣穩定，不過總價 2500~5000 萬元的交易量也增溫，反映 5 月換屋族也有出籠跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024 年 5 月房市仍維持熱絡的交易市況，主要股市上漲帶來資金動能，新青安也持續幫助年輕人降低房貸負擔，同時民眾對於房價上漲預期仍在，包括成屋市場與一手市場都出現交易熱絡的市況，接下來就要觀察 6 月央行理監事會議動向。

統計顯示，總價 1000-2000 萬元的交易占比約 4 成，不過變化較為明顯的是換屋族群的佔比增加，總價 2500-5000 萬元的占比明顯較上月增加，尤其是北市換屋買氣增加最為顯著，新北市成交最多是總價 10001500 萬元，不過新北也看到換屋出爐，總價 2000-3000 萬元的交易佔比也出現成長。

桃園市則是總價 1000-1500 萬元成交最多，佔比超過 33%，台中、台南、高雄則都是總價 1000-1500 萬交易最多。

而台灣房屋集團統計內部成交行情，2024 年 5 月價量變化，六都和新竹縣市交易量仍熱，高雄月增最多，25%，台南月增 15.2%，七都整體交易量月增 13.1%，年增 24.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，Ai 商機帶旺，股市創高，主計總處上修今年經濟成長至 3.94%，達近 3 年高點，市場呈現熱錢充沛現象，通膨的預期心態，擔心「晚買會更貴」，南部預售市場頻傳排隊現象，而新青安優惠貸款挹注，也讓成屋市場交易熱絡，首購族及為子女置產潮成為現在房市的中流砥柱。