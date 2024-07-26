漢翔於英國航展續傳捷報 獲兩大客戶續約至2029年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 10:20

漢翔 (2634-TW) 本週前往英國法茵堡航展，繼首日斬獲 70 億發動機零組件訂單，並與歐美廠家簽訂多項技術合作後，今 (26) 日宣布，再獲兩家歐洲航空大廠續約，拿下兩筆億級訂單，續約後雙方合作將延長至 2029 年，對未來幾年的營收將有穩定挹注。

漢翔說明，新增的這兩筆訂單均是針對民用單走道客機零組件的生產製造，顯示漢翔在航空產品的品質與準確交期，獲國際廠家的高度認可，本次續約將雙方的合作延長至 2029 年。

漢翔強調，在取得多項國際認證下，有實力承接全球的訂單，其中，機體製造領域除了傳統金屬加工外，也在複材領域深耕多年，擁有一座先進複材中心 (TACC)，專門生產高階的航空複材零組件。

此外，本次法茵堡航展，漢翔也與同樣位於亞洲的航空大廠簽署合作備忘錄，內容是針對複材和金屬拉伸技術的交流，期望透過雙邊產能互補與策略合作，為雙方在航空業務的拓展創造雙贏。