特斯拉股價大跌之際 馬斯克意外現身美國國會 為以色列總理捧場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 09:19

馬斯克的身影，先被《Fox News》白宮記者 Ryan Schmelz 拍到，隨後場內記者團迅速展開行動。

最終拔得頭籌的依然是《Fox News》，資深白宮記者 Kelly Phares 成功鎖定馬斯克，在簡短對談中，馬斯克表示自己是「應以色列總理尼坦雅胡邀請而來」。

尼坦雅胡周三赴美國國會發表演說。現場畫面顯示，馬斯克的座位就在尼坦雅胡夫人薩拉後排，兩人在演講開始前還有過交談。

值得一提的是，由於對以哈戰爭的意見分裂，尼坦雅胡的演講也成為美國政界人士的表演秀場——一邊是數十名民主黨議員缺席，表達他們對以色列在加薩造成數萬平民死亡及人道危機的不滿，另一邊則瘋狂為他鼓掌歡呼。

據《路透》報導，缺席了尼坦雅胡演說的議員，包括民主黨參議院第二號人物杜賓（Dick Durbin）、參議員凱恩（TimKaine）、默克利（Jeff Merkley）、夏茨（BrianSchatz）、莫瑞（Patty Murray）等人。