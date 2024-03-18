川普：將對中國公司在墨西哥生產的汽車徵收「100%關稅」

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 15:40

美國前總統川普繼續加深對中國的強硬立場，於上周末談話中，威脅要對中國公司在墨西哥生產的汽車徵收「100% 的關稅」。

川普在俄亥俄州的一次集會上發表上述談話。川普指出，中國公司正在墨西哥建造「巨型汽車製造廠」，他們將向美國出售汽車，但沒有僱用美國人。

川普表示，只有他當選，美國汽車製造業才會受到保護。

川普試圖透過打擊貿易、關稅和電動車製造來吸引汽車工人並吸引鐵鏽地帶各州的選民。 此前，川普對 CNBC 表示，他將對中國在墨西哥工廠生產的汽車徵收 50% 的關稅，如今，他將這一水準快速加倍。

川普還警告，如果他在 2024 年大選中失敗，這對美國汽車行業和國家來說將是一場「大屠殺」。

總統喬拜登的競選團隊抓住了川普使用「大屠殺」這個詞的機會，稱這位前總統「希望再有一個 1 月 6 日」。

拜登競選發言人 ames Singer 在周六晚間的聲明中表示：「川普就是這樣的人：一個失敗者，以超過 700 萬張選票被擊敗，然後他沒有吸引更廣泛的主流受眾，而是加倍進行政治暴力威脅。」