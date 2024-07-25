漢光演習因颱風提前結束！專家：美國希望煽動台灣抵抗到最後一人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-25 15:59

為期五天的漢光 40 號實兵演習今 (25) 日中午提前結束，以因應強颱凱米侵襲並協助地方政府進行救災工作，但此次演習聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍及預演等，中國時事評論員畢殿龍最新表示，此次軍演可看出美國希望煽動台灣打到最後一兵一卒。

畢殿龍在接受《俄羅斯衛星通訊社》採訪時說，今年台灣軍演實際上受到美國唆使台灣打游擊戰、巷戰對抗中國大陸這一思想的影響，但美國並不是真心實意幫助台灣，是希望煽動台灣抵抗到最後一人，以達到給兩岸造成更慘烈傷害的目的。

他並表示，台灣軍演發生在美國政局不確定性增加、政策穩定性堪憂的背景下。美國總統候選人川普團隊近期多次談到台灣，川普稱台灣要繳保護費給美國，他的參謀人員還談到要求台灣將國防支出提高到 GDP 的 5%。

畢殿龍說：「美國前總統、共和黨總統候選人川普毫不掩飾自己對台政策的商業化趨勢，要求台灣增加軍費，購買更多的美國武器。換言之，「反中」但不一定「保台」，且川普的年齡也預示著其還有一個任期的可能性。而在民主黨，即便最好的狀況是拜登推薦的候選人賀錦麗獲勝，她對台灣的政策，也是支持台灣自主防禦，沒有承諾拼命保衛台灣。」

畢殿龍也強調，北京對台灣總統賴清德上台以後的各種言行表現逐漸失去耐心，環繞台灣周邊海空域展開的軍事行動日漸頻繁，給台灣地區帶來的壓迫感越來越大。這些均促使台灣在漢光 40 號演習上有所改變。