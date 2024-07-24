川普要台灣付保護費 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-24 11:59

美國前總統、共和黨總統候選人川普最近多次提及台灣，要台灣付保護費，中國國台辦周三（24 日）對此表示，民進黨當局甘當「棋子」，最終只會淪為「棄子」，把台灣推入險境。

據《財聯社》報導，中國國台辦發言人朱鳳蓮周三說，台灣民眾看得很清楚，美國永遠奉行所謂「美國利益優先」，台灣不會是例外。

朱鳳蓮指出，民進黨當局甘當「棋子」，頑固「倚美謀獨」，無原則、無底線貼靠迎合外部勢力，在賣台、害台的邪路上一條道走到黑，「棋子」最終只會變成「棄子」，把台灣推入險境，給台灣帶來深重禍害。

上月底川普在佛州海湖莊園接受《彭博商業周刊》專訪時表示，台灣應該向美國付保護費。他說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」

據《路透》報導，川普前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）說，他認為川普的意思是，台灣應該為自身防衛做出更多貢獻。

歐布萊恩表示：「他們（指台灣）必須增加支出，以對抗中華人民共和國和中國共產黨，我方可以幫助他們，我方可以參與其中。但我認為，川普總統的意思是...... 我們必須分擔負擔。」

歐布萊恩建議，台灣應該考慮國防支出占 GDP 的比率至少達 5%，以跟上解放軍武力發展。他說這個數字只是個粗略估計。