北北基桃停班課 股匯連續休市2日 80檔除權息順延

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-24 20:40

台北市政府今 (24) 日晚間宣布全體公教機關停止上班，證交所表示，由於凱米颱風襲台，明 (25) 日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理，櫃買、期貨及台北匯市同步休市一天，此次也是暌違多年，罕見因颱風連續休市 2 日。

台股原定 7 月 24 日、25 日除權息的個股，全數順延至 26 日，合計共有 80 檔受到影響，其中包含擁有 129 萬股民的中鋼，以及玉山金、華城、佳世達、台聚家族等多檔個股。

期交所表示，因凱米颱風來襲，7 月 24 日 (星期三) 及 7 月 25 日 (星期四) 休市 2 日 (包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務暫停營業 2 日。