完整獎號一次看！5、6月統一發票開獎 千萬特別獎「86396830」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-25 13:50

113 年 5、6 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「86396830」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「53267964」，本期中獎發票自今年 8 月 6 日開始兌領，期限至 11 月 5 日止。

113 年 5、6 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「86396830」；特獎 (200 萬元)「53267964」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「39635796」、「98978859」、「55566054」。

若您的發票號碼與頭獎末 7 碼相同，將可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

為提高消費者索取雲端發票誘因，財政部賦稅署表示，今年 3-12 月期各期統一發票增開雲端發票專屬獎 500 元獎 30 萬組，每期組數由 165 萬組增加至 195 萬組，每期雲端發票專屬獎將開出 206 萬 6030 組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。

為避免與中獎獎金擦身而過，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；統一發票兌獎 APP 亦提供 24 小時線上即時領獎服務。