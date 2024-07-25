製造業表現分歧 6月營業氣候終結連6增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-25 11:01

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 6 月營業氣候測驗點調查，製造業為 98.45 點，下滑 2.15 點，終結連 6 個月上揚，服務業為 99.21 點，較上月上揚 0.72 點，呈現連 4 增。

台經院說明，以外銷為主的製造業表現分歧，石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大，僅高階晶片和人工智慧伺服器有表現，令製造業生產指數與外銷訂單金額均較上月下滑，因此，製造業對當月景氣表現看法轉差。

不過，在內需方面，服務業受惠於 6 月股市屢創新高，加上缺船、缺櫃和塞港推升運價，且旺季需求提前推升出口貨量增加，有助於金融相關服務業和運輸倉儲業均看好當月景氣。

營建業則受惠於國內經濟回暖和公共建設推動，使土木、商辦、住宅和廠房需求穩健，帶動營造業者看好當月和未來半年景氣表現，而不動產業則持續處於高檔。

在製造業調查上，廠商認為當 (6) 月景氣「好」比率為 15.2%，月減 13.3 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 31.0%，月增 14.5 個百分點，權重較大的化學工業和鋼鐵基本工業均看壞當月。

對於未來半年，看好廠商增加 6.2 個百分點至 38.3%，看壞比率則增加 7.9 個百分點至 23.0%，化學工業、紡織業與皮革毛皮製品業較看壞未來半年，鋼鐵基本工業、金屬製品業、機械設備製造修配業持平，電子機械業則多看好未來半年。

在服務業調查部分，證券業、保險業和運輸倉儲業看好當月景氣，批發業多看壞。