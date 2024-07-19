中經院上修台灣GDP至3.81% 成長模式「內外皆溫」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-19 12:42

中華經濟研究院今 (19) 日發布我國今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.81%，較 4 月的預測值上修 0.43 個百分點，經濟情勢由去年民間消費獨撐大樑，轉由消費和出口雙引擎帶動，成長模式為「內外皆溫」，國外淨需求貢獻度一舉提升至 1.34 個百分點。

中經院預估，今年內需貢獻 2.47 個百分點，其中，民間消費貢獻 1.42 個百分點，國內投資由去年的負成長轉為正成長，對成長貢獻 0.44 個百分點。

而國外淨需求部分，將由去年僅貢獻 0.14 個百分點，轉為貢獻 1.34 個百分點。

中經院進一步說明，台股創高的財富效果帶動民間消費成長，再加上出口暢旺，更助攻經濟成長力道。

中經院估，今年民間消費成長率約 2.95%，投資方面，由於國內固定資本形成，全年成長 1.87%，而民間投資則為小幅成長 0.45%。

出口方面，由於 AI、高速運算等全球需求暢旺，今年海關出口年增率可望達 8.32%；而進口成長則因出口、廠商投資引申需求影響，年增約 7.31%；相互扣減下，全年出超 912.8 億美元，年增 12.70%。

基期因素 今年 GDP 將逐季下滑

不過，由於去年基期影響，今年各季的 GDP 將逐季降低，估分別為 6.56%、4.32%、3.39% 和 1.34%。