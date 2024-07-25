2020年來最糟！特斯拉挫逾12% 華爾街擔心什麼？

鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 10:30

特斯拉 (TSLA-US) 周二盤後公布第二季財報，周三股價大跌 12.3% 至 215.99 美元，創下自 2020 年 9 月以來的最大單日跌幅，反映出市場對特斯拉業績的不滿以及對其未來前景的擔憂。

財報概覽

特斯拉第二季每股盈餘 52 美分，低於市場預期的 61 美分，並較去年同期的 91 美分顯著下降。此次財報的數據複雜，包含 622 百萬美元的重組費用，這一數字超出了市場的預期。儘管剔除重組費用後，特斯拉的每股盈餘可增加約 14 美分，但整體業績仍未能令市場滿意。

分析師指出，特斯拉第二季車輛交付量年減約 5%，顯示出其核心業務的疲弱。此外，市場雖對 10 月 10 日的機器人計程車更新消息發布會充滿期待，但當前業績未能提升投資者的信心。

華爾街空頭看法

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，經過重組費用和意外的監管信用收入調整後，特斯拉的營運利潤約為 18 億美元，接近市場共識的 19 億美元。然而，這些數字未能抵消市場對其未來表現的擔憂。

花旗集團的分析師 Itay Michaeli 認為特斯拉第二季業績比預期疲弱，但表示「機器人計程車和下一代汽車的發佈時間表保持不變，減輕了市場對其長期動力的擔憂。」他給予特斯拉的評價為「續抱」，但將目標價自 274 美元下調至 258 美元，強調未來的機器人計程車更新消息及推出新低價車型是支撐市場情緒的關鍵因素。

富國銀行分析師 Colin Langan 則悲觀看待該公司前景。他稱，第二季財報沒有令人眩目的內容，所以投資者關注基本面疲軟的情形，而汽車市場的競爭加劇及歐洲新關稅影響均可能對特斯拉造成壓力，美國政局也可能成為不利因素，因此給予其評級為「賣出」，目標價為 120 美元。

Langan 指出，雖然一些人預期特斯拉能自川普政策 (取消購買電動車的抵稅) 中受益，但馬斯克也坦言政府縮減激勵措施會導致特斯拉的電動車補貼減少。

華爾街多頭看法

然而，雖然華爾街大多數分析師對特斯拉第二季業績搖頭，但 Piper Sandler 分析師卻不這麼認為，甚至將該股目標提高近 50%。

針對特斯拉季度利潤創新低這一點，Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 周三報告指出，「汽車毛利率的連續波動」不是大問題，「就我們而言，我們贊同馬斯克，即眼光放遠來看，這個主題並不重要，因為特斯拉對全自動駕駛 (FSD) 軟體的評論相當正面。」

基於對 FSD 技術的高度期待，他給予「買進」評級，並將目標價自 205 美元上調至 300 美元，主張特斯拉很快就能推出真正的自動駕駛汽車。

總結