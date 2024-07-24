否認月捐13.6億！馬斯克：川普終結電動車政策 對其他車廠造成的傷害將超過特斯拉
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-24 09:45
美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克最新表示，美國總統候選人川普可能取消對電動車的支持，這對其他車廠造成的傷害將大過特斯拉。川普一直批評拜登政府的電動車政策，並稱當選後將終止電動車政策指令。
馬斯克周二 (23 日) 在財報公佈後的電話會議上說，「這對我們的競爭對手來說將是毀滅性的，特斯拉可能受到輕微影響，但從長遠來看，我認為這實際上可能對特斯拉有幫助」，並稱川普取消補貼以及對特斯拉汽車銷售產生的影響並不重要，因為特斯拉是一家專注於自駕技術的 AI 公司。
馬斯克認為，特斯拉的價值主要是在自動駕駛，並指特斯拉正大幅提高現有工廠的產能，且打算在德州的工廠生產 Robotaxi。
這位億萬富翁並否認了媒體關於他承諾每月向川普捐款 4500 萬美元 (約 13.6 億台幣) 的報導，但稱他已經成了一個政治行動委員會(PAC)。
然而，馬斯克對川普的支持在特斯拉粉絲中引起了一些困惑，他們質疑馬斯克這一選擇恐影響特斯拉。
川普上周在密爾瓦基舉行的共和黨全代會 (RNC) 上發表演說時表示，當選後將對墨西哥製造的汽車徵收 100% 至 200% 的關稅，讓它們在美國賣不出去。對此馬斯克表示，特斯拉已暫停墨西哥建廠計畫，並將在美國總統大選後重新評估在墨西哥建設新超級工廠的投資。
出現上述情況的背景是，美國本土車廠對未來命運日益擔憂。最新數據顯示，中國 6 月向美國銷售價值 4.017 億美元的汽車，創下歷史新高。相較於今年 1 月，中國對美國汽車出口增加兩倍，成長 17%。
中國汽車大部分出口至俄羅斯，佔出口總額的五分之一。截至 6 月底，中國汽車前五大買家還包括比利時、美國、阿拉伯聯合大公國以及墨西哥。
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