三大因素令迪士尼連跌7日 觸及1月來低點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 08:24

迪士尼周三股價下跌 1.25%，收每股 89.80 美元，已接近今年 1 月 11 日以來的最低水準，當時該股收於 89.45 美元。目前該股已連續 7 個交易日下跌，打破 2023 年 9 月 7 日止以來最漫長的跌勢 (當時連跌 6 日)。

迪士尼今年迄今下跌 0.3%，遠遜於同期上漲 15% 的標普 500 指數。

MoffettNathanson 分析師 Robert Fishman 將迪士尼股票評為「買進」，目標價 125 美元。本月初他在報告中提道，「迪士尼今年上半年充滿夠多的頭條新聞和戲劇性事件，足以跨越一整年，包括抵擋了激進股東、改善 DTC 獲利能力、化解佛州主題樂園『蘆葦溪改良區自治權』的訴訟，以及票房業績大改善。」

然而，本周多個負面消息進一步加劇了市場的不安情緒。

首先，《華爾街日報》周二報導，前漫威董事長 Isaac Perlmutter 已出售其迪士尼全部持股。

Perlmutter 去年在對公司董事會的激烈代理鬥爭中支持 Nelson Peltz，該鬥爭引起了廣泛關注。Peltz 在失敗後於 5 月出售其迪士尼全部持股。報導指出，Perlmutter 之所以出售股份是因為他對迪士尼當前管理層及其最近的股市表現缺乏信心。Perlmutter 對此報導不予置評，迪士尼也未對《巴倫週刊》的置評請求做出回應。

這消息也是迪士尼主題樂園的壞預兆，因為迪士尼的主題樂園距離環球影城僅 30 分鐘路程。康卡斯特管理層在財報法說會上指出，新冠疫情後旅遊業反彈，而主題樂園是該反彈潮的早期受益者，但最近其他旅遊類型的需求增加，如郵輪和國際旅遊，使得前往其主題樂園的遊客人數回歸常態。

然而，巴克萊分析師 Kannan Venkateshwar 周三報告指出，這不該是迪士尼投資者擔心的理由，因為「迪士尼和環球影城的收入和成本結構非常不同，以環球影城的業績來推斷迪士尼樂園，恐產生誤導。」他給予迪士尼股票「中性」評級，目標價 130 美元。

最後一點，迪士尼樂園周三宣布，與其工會達成一項為期三年的暫定協議。目前具體細節尚未明確，但據悉工會成員的主要訴求之一是低工資問題。