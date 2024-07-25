〈能源盤後〉美供應連續4周下降 激勵原油上漲 WTI 5日來首次見漲

鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 06:17

原油期貨價格周三 (24 日) 收高，WTI 原油期貨價格 5 個交易日以來首次上漲，係因美官方數據顯示，美國原油庫存連續第四周下降，以及汽油隱含需求增加。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 63 美分或 0.8%，收每桶 77.59 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 70 美分或 0.9%，收每桶 81.71 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.6%，收每加侖 2.45 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.8% ，收每加侖 2.45 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 2.12 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的供應數據穩定，因此發布後石油期貨相應上漲。儘管如此，消費者需求強勁的趨勢已在 7 月動搖，汽油供應量的 4 周移動均線仍較 7 月初觸及的今年迄今高點下降約 3 萬桶 / 日，此事實凸顯了這一點。

Richey 指出，若要讓油價維持在 76.50 美元的關鍵技術支撐位之上，必須讓多頭看到更多證據表明消費者需求強勁且持續。當前衰退擔憂正在加劇，波動性正在加劇，這兩者均對石油價格不利。

EIA 報告，上周 (7/19 止) 美國商業原油庫存減少 370 萬桶，連續第四周下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周原油供應量減少 277 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，上周原油庫存減少 386 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 560 萬桶，餾分油供應下降 280 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周汽油庫存減少 142 萬桶，餾分油庫存減少 24 萬桶。

另外，EIA 報告顯示，上周美國石油產量維持在 1330 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 170 萬桶，至 3100 萬桶。

Richey 指出，與此同時，汽油需求大幅反彈，增加 122000 桶 / 日至 926.5 萬桶 / 日，這令 4 周移動均線「更加平滑」。「這僅略低於 7 月初達到的今年高點，接近去年夏季的峰值，突顯出在 7 月中旬的平靜之後，消費者的需求仍然強勁。」

EIA 的數據顯示，上周車用汽油供應總量（代表需求）為 945.6 萬桶 / 日，高於前一周的 878.3 萬桶 / 日。

道瓊公司旗下 OPIS 的全球能源分析主管 Tom Kloza 周三在 EIA 公布數據後在 X 平台上發文指出，汽油和餾分油需求的復甦「強到令人懷疑」，下周可能會出現「需求停滯」，顯見他對於上周需求增長的程度相當意外。

中國是僅次於美國的全球第二大石油消費國。由於中國經濟令人擔憂，其需求疲軟令原油價格持續承壓。