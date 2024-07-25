〈能源盤後〉美供應連續4周下降 激勵原油上漲 WTI 5日來首次見漲
鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 06:17
原油期貨價格周三 (24 日) 收高，WTI 原油期貨價格 5 個交易日以來首次上漲，係因美官方數據顯示，美國原油庫存連續第四周下降，以及汽油隱含需求增加。
能源商品價格
市場驅動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的供應數據穩定，因此發布後石油期貨相應上漲。儘管如此，消費者需求強勁的趨勢已在 7 月動搖，汽油供應量的 4 周移動均線仍較 7 月初觸及的今年迄今高點下降約 3 萬桶 / 日，此事實凸顯了這一點。
Richey 指出，若要讓油價維持在 76.50 美元的關鍵技術支撐位之上，必須讓多頭看到更多證據表明消費者需求強勁且持續。當前衰退擔憂正在加劇，波動性正在加劇，這兩者均對石油價格不利。
EIA 報告，上周 (7/19 止) 美國商業原油庫存減少 370 萬桶，連續第四周下降。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周原油供應量減少 277 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，上周原油庫存減少 386 萬桶。
EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 560 萬桶，餾分油供應下降 280 萬桶。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周汽油庫存減少 142 萬桶，餾分油庫存減少 24 萬桶。
另外，EIA 報告顯示，上周美國石油產量維持在 1330 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 170 萬桶，至 3100 萬桶。
Richey 指出，與此同時，汽油需求大幅反彈，增加 122000 桶 / 日至 926.5 萬桶 / 日，這令 4 周移動均線「更加平滑」。「這僅略低於 7 月初達到的今年高點，接近去年夏季的峰值，突顯出在 7 月中旬的平靜之後，消費者的需求仍然強勁。」
EIA 的數據顯示，上周車用汽油供應總量（代表需求）為 945.6 萬桶 / 日，高於前一周的 878.3 萬桶 / 日。
道瓊公司旗下 OPIS 的全球能源分析主管 Tom Kloza 周三在 EIA 公布數據後在 X 平台上發文指出，汽油和餾分油需求的復甦「強到令人懷疑」，下周可能會出現「需求停滯」，顯見他對於上周需求增長的程度相當意外。
中國是僅次於美國的全球第二大石油消費國。由於中國經濟令人擔憂，其需求疲軟令原油價格持續承壓。
然而，ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 認為，拋售已使原油接近超賣區域，在供應短缺的環境下，基本面應可在第三季剩餘時間支撐價格自當前水準走高。
他們也指出加拿大油砂地區野火的供應風險，這迫使一些生產商減產，並縮小加拿大西部精選原油與美國基準 WTI 原油之間的價差。
- 如何參與大宗商品市場？小資族投資新選擇！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇