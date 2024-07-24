〈房產〉商仲瑞普萊坊：台北市A級辦公室Q2租金創下歷年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-24 11:20

商仲業者瑞普萊坊今 (24) 日公布 2024 年第二季台北市辦公室租賃市場調查報告，台北市主要商業區辦公大樓市場租金表現穩定，其中 A 級辦公室平均租金為每月每坪 3,279 元，創下歷年新高，瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉的評估，未來幾年 A 級辦公室空置率將維持在健康的 10% 內。

江珮玉指出，2024 年第二季台北市 A 級辦公大樓整體空置率為 6.4%，即便較第一季上升了 0.5 個百分點，但與過去 20 年間的平均水準相比，仍處於低水位，而依萊坊 2024 年第二季亞太辦公市場調查報告，台北市 A 級辦公室空置率表現在亞太地區排名第四，僅次於首爾的 1.5%、東京的 4.3% 和新加坡的 5.0%，仍處於亞太區前段班，顯示台北市辦公室市場需求熱度仍高。

尤其，近期可以觀察到越來越多企業因應 ESG 政策，指名進駐擁有綠色認證的建築，例如取得 LEED、WELL 認證，或是 EEWH 綠建築標章的大樓。這樣的標的目前市場需求越來越高，不僅是新建商辦的標配，不少既有大樓也積極申請認證，如信義計畫區的指標頂辦「華新麗華大樓」，就於今年 6 月取得 LEED 黃金級認證，作為其兼顧環境永續及安全的證明。

江珮玉表示，政府近年積極推動老舊建物重建，再加上前幾年旅遊市場受疫情影響，市中心不少屋齡較高的辦公大樓和飯店不約而同拆除改建，此外，也有不少建商觀察到過去幾年市中心辦公室新供給不足，因此轉而投入辦公大樓開發，預期隨著新供給出現，將陸續見到企業搬遷潮，一方面是地震安全考量，另一方面也因應企業提升辦公環境、進駐綠建築的 ESG 政策需求。

江珮玉認為，隨著新辦公大樓的陸續完工，所增加的供給量，將一定程度推升台北市 A 級辦公室空置率，不過基於以下原因，實際租賃市場中新增的供給面積並不如想像中多，原因包括，不少新增供給是由舊商辦大樓重建，一增一減之間，新增加的量體並不想像中多。市中心可開發建地難尋且整合不易，不少建商選擇買下產權單純的商辦大樓重建為住宅，淘汰老舊大樓使得供給減少。

同時，許多新完工辦公大樓屬於集團自建自用，例如去年完工的陽信銀行總部大樓，今年啟用的上海銀行總部及元大銀行仁愛總部大樓，這些量體實際上並未釋出到租賃市場。