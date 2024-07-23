櫻花建設2元股利8/15除權息 今年全台9新建案進場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 19:06

全台房市火熱，上市建商櫻花建設 (2539-TW) 今年將有高完工交屋量、高推案量的演出，同時，櫻花建設也敲定對去年股利包括 0.4 元股息及 1.6 元股票股利，合計 2 元，將在 8 月 15 日除權除息交易。

櫻花建設 2024 年預定完工個案高達 9 案，總銷金額約達 155 億元，法人估入帳金額上看 100 億元，同時也樂觀看待今年營運表現可望優於 2023 年；同時，櫻花建設今年將在全台各地推出 9 個新案，預估 9 個建案合計總銷金額上看 234 億元。

而櫻花建設在 2024 年進場的推案內容，包括台中潭子區「櫻花知殷」與「櫻花知築」、台中北屯區「柳川之櫻」、桃園中壢「櫻花響」、台中大甲區「致用段一期」、台中烏日高鐵特區「新榮和段三期」、台南永康區「平道段」、桃園楊梅「頭重溪段三期」、彰化市「中山段」等 9 個新案，總銷並估達 234 億元。