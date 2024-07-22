〈房產〉台積電設廠大鼓舞 高雄鼓山農21特區千坪土地公開標售

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-22 14:19

受惠台積電 (2330-TW) 高雄 2 奈米廠的投資設廠，以及各項重大公共建設挹注，近年高雄市的不動產市場快速增長，高雄 2024 年截至目前為止，已成功招商 7 案，民間投資金額預計達 402 億元，商仲受託辦理標售位於鼓山區「農 21 區」土地 ，基地面積約 1,400 坪， 將在 8 月底截止投標。

高雄市蛋黃區以鼓山農 16 特區為中心，區內有完整的捷運、輕軌交通網絡，坐擁萬坪凹子底森林公園，農 16 特區鄰近漢神巨蛋百貨商圈、美術館園區以及義联集團斥資 370 億打造的義享天地，消費生活機能完善便利，農 16 特區因同時兼具商業機能以及人口紅利，不動產價值水漲船高，兩年前農 16 特區住宅區土地價格就已經來到每坪 160 萬元，商業區土地成交價格最高每坪 258 萬元，預售屋成交價已上看 6 字頭，北高雄豪宅聚落逐漸形成。

仲量聯行受託辦理標售位於鼓山區「農 21 區」，基地面積約 1,400 坪，該標的地理位置優越，鄰近農 16 特區，位處愛河水景第一排，步行 9 分鐘可達輕軌愛河之星站。

仲量聯行指出，「農 21 區」總面積約 16.7 公頃，位於博愛路、中華路、大順路和愛河之間，高雄市政府曾辦理都市計畫變更公開展覽，預計變更為住宅區，隨著近期高雄市中心開發飽和，「農 21 區」後續發展潛力高，唯「農 21 區」農業區土地釋出稀有，且內政部實價登錄系統揭露，土地交易單價上看每坪 60 萬元。

高雄市政府已於今年 6 月配合地方意見重啓修訂凹子底農 21 都計案內容：首先，為愛河治理工程需求於愛河下游規劃一處公園兼滯洪池用地；其次，為改善周邊交通動線，鄰愛河沿岸規劃 20 公尺園道用地；第三，為響應中央推動社會住宅政策，規劃一處社會福利設施用地；最後，為延續大順路延線商業發展機能，規劃了兩處第四種商業區。