高通5年來攜手全台14所大學 發表逾800篇國際學術論文

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-23 17:38

高通 (QCOM-US) 與全台 10 所大學近日共同發表 2024 第五屆「高通台灣研發合作計畫」傑出成果，該項合作執行五年來，累計已與全台 14 所大學合作、超過 1200 位教授與學生參與，共計產出 164 項研發計畫、發表超過 800 篇國際學術論文，提出 40 多項專利申請，成果相當豐碩。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，過去五年，高通持續透過高通台灣研發合作計畫支持台灣資通訊領域的學術創新研發，以因應全球挑戰，也很高興看到這項計畫已經開花結果。

劉思泰說，在 AI 百花齊放的時代，高通基於在 AI 領域超過 15 年的研發經驗，為基礎科學研究和生活應用提供強大支持。作為 AI 裝置的領導者，公司非常重視邊緣運算的發展，不斷優化運算技術和平台功效，以支持在邊緣裝置上執行複雜且快速的運算功能。希望透過領先技術和豐富資源，與台灣共同加速創新，迎接更美好的未來。

高通台灣研發合作計畫自 2019 年在國家科學及技術委員會的指導下啟動，旨在協助台灣強化大學資通訊相關研究團隊在尖端科技上的長期研發能力，並透過與國際企業的合作經驗，培育具有國際視野與訓練的科技人才，讓台灣的科研體系形成正向循環。

在高度尊重各校計畫原創性的前提下，高通為計畫合作大學提供基礎研究的諮詢與技術指導，協助各校建立團隊、完善設備、提升研發競爭力，並深入探討產業趨勢、技術挑戰與發展機會。

參與今年度計畫的 10 支大學研究團隊來自（按筆畫排序）：元智大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立成功大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立雲林科技大學、國立臺北科技大學與國立臺灣大學，在高通領域專家的協助下，完成 33 項計畫，並提出 185 篇學術論文；範圍涵蓋人工智慧與機器學習、無線通訊、系統單晶片、天線、車聯網以及多媒體等關鍵領域，成果耀眼。

國家科學及技術委員會產學及園區業務處長許增如表示，園區鼓勵學界將理論落實，讓研究成果能為產業社會發揮貢獻，助力台灣面對全球的激烈競爭，很高興這五年來高通台灣研發合作計畫在研發與實務兩方面都交出漂亮的成績單；學校團隊也運用尖端 5G、AI 技術為社會需求提出解決方案，高通導入的國際資源協助培育出更多跨領域創新技術研發人才。

近來各國都積極將 AI 視為重要的戰略性科技，當前的產業環境對多元人才有著廣泛需求。國科會將致力整合學界與產業界資源，聚焦在台灣半導體優勢與 AI 等關鍵技術領域的研發，並在人才、資料、算力、應用等面向持續投入，以打造出成功案例帶動高階人才需求、增進企業回饋高等教育的機會。

高通工程副總裁 Dr. An Chen 表示，高通致力於推動人類進步，打造一個人與萬物智慧互聯的世界，相信強化合作對於持續創新與解決關鍵技術發展挑戰來至關重要。因此，多年來在世界各地支持大學進行學術研發計畫，來促進研究人員之間的創新、執行和團隊合作。

Dr. An Chen 也很高興指出，高通的努力在台灣得以延續，並為台灣的研究團隊提供前所未見的創新機會，和在學術論文和尖端領域的專利申請等方面獲致傲人成就。期待我們與台灣繼續攜手，為關鍵技術領域開創全新時代。

當今的世界在生成式 AI 的推波助瀾下，正經歷著急劇的變動與發展。台灣在科技與半導體產業處於全球樞紐地位，高通對其創新研發動能深感樂觀，並相信台灣在塑造 AI 未來應用方面將發揮重要的影響力。

今年度高通接連推出多款專為開發者量身打造的系統與資源。包括針對 Windows 的 Snapdragon 開發者套件（Snapdragon Dev Kit for Windows），是專為加速發展 PC 的新一代裝置上 AI 應用而打造的。開發人員能夠透過運用高通強大的 Qualcomm Oryon CPU 和 45 TOPS NPU，建立未來所需的 AI 應用。這些開發者套件也提供給學術機構，以支持其教學和研究工作。