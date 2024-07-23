通用汽車再延遲啟用電動皮卡廠 早盤股價挫逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 22:05

通用汽車 (General Motors) 將再次延後啟用位於美國底特律郊區電動皮卡車工廠的計畫，同時也推遲 Buick 插電式電動車交付，原因是電動車的成長前景不明確。消息傳出後通用汽車早盤股價挫逾 6%。

通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 周二在財報電話會議上告訴分析師，該公司將 Orion Assembly 工廠的啟用時間延後到 2026 年年中，該廠生產雪佛蘭 Silverado 電動車。這已經是該廠第二次延後啟用時間，原先是計劃在 2024 年底開始投產。

該計畫延後是通用汽車無法實現其原定目標的主要原因，該目標是到明年年底生產 100 萬輛電動車。該公司表示，隨著買家對電動車的興趣越來越大，他們將增加產量。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 在與記者的電話會議上表示：「我們將繼續確保將業務擴展到客戶和他們所在的地方。」