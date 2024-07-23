金融業唯一！華南銀行客群經營獲ACT「年度敏捷團隊」 獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-23 15:28

華南銀行推動 IT、業務規劃及數據人員等跨部、跨職能敏捷團隊，其中今年度組成的客群經營團隊「個金工場」 於本月 20 日榮獲台灣敏捷協會 ACT 頒發之「年度敏捷團隊」獎項， 為金融機構唯一獲獎單位，並由華銀金融科技部經理沈順意代表領獎。

華南銀行在 111 年導入敏捷開發模式，成立「企業金融」及「財富管理」兩大主軸為核心的敏捷工場，由跨職能優秀人才組成團隊，開發儀表板、資產配置建議書、 投後管理工具、企金智能定價工具等，使理專及企金人員產能提升超過 10%。

今年延續企業金融主軸，聚焦客群經營主題，組成 13 人團隊，透過戰略規劃、客戶訪談、模 型開發、市場實戰、迭代精進的循環，打造「人找物」客群經營模式，提供最符合客戶需求的產品與服務。

華南銀行金融科技暨資訊管理副總經理陳晞涵表示，落實敏捷文化最重要的就是人，高階主管需充分授權，落實管理指標、團隊自主管理方案與產出，而團隊要能夠當責，並發揮敏捷中透明性、檢視性、調適性的原則，迭代精進產出與價值。

華南銀行除招募敏捷教練外，也培養內部敏捷教練，超過 40 名同仁通過外部敏捷認證 PSM II，更舉辦逾 20 場專家工作坊，參與者包含總經理、副總、部門主管及敏捷團隊成員，並且透過專案累積實戰經驗，總經理、副總及一線主管親自參與並即時給予反饋，突破傳統科層制，從專案成功與挫折中汲取寶貴經驗，快速修正及產出優化結果。