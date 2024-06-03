〈COMPUTEX〉高通AI PC平台高人氣 6大PC品牌現身站台
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-03 15:34
IC 設計大廠高通 (QCOM-US) 總裁暨執行長 Cristiano Amon 今 (3) 日舉辦主題演講，會中再度推銷自家 AI PC 新平台 Snapdragon X Elite/Plus，更邀請六家品牌大咖相繼站台，陣容相當豪華，包括微軟 (MSFT-US)、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 與聯想 (00992-HK)，都在台上推廣自家產品。
Cristiano Amon 今日一上台就高喊「PC 將要重生 (Reborn) 」，透過結合微軟 Copilot Plus 與自家的 Snapdragon X 新平台，為 PC 迎來新時代，正與合作夥伴共同創造歷史，演講最後更以一段詼諧影片指出用 Macbook 的時代已經改變。
Cristiano Amon 說，個人電腦的使用體驗正重新被定義，Snapdragon X 將為 PC 帶來超越以往的生產力、創造力與娛樂，提供全新的使用體驗，除了電池壽命長達數天，效能也優於 x86 晶片。
Cristiano Amon 指出，Snapdragon X 是真正為新世代打造的新平台，除了創造新體驗，還針對 Copilot Plus 的工作負載進行最佳化，可以直接在裝置上運行 AI，具備低延遲、個性化介面等優勢，改變用戶的工作流程，將內容產出的速度提高一個量級。
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