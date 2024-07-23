外資回頭買超126億 合敲2大權值1.37萬張 掃貨航空、金融股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 19:40

台股今 (23) 日強勁反彈，大漲 614 點創歷史第 2 大漲點，外資終止連七賣，回頭買超 126 億元，除了敲進二大電子權值台積電、鴻海共 1.37 萬張，同步掃貨傳產指標及金融股；賣超則以面板族群，以及債券、高息 ETF 為主。

外資今日買超前二多是航空雙雄華航 1.89 萬張、長榮航 1.27 萬張，也買超其餘傳產指標大成鋼 1.05 萬張、台泥 9116 張、遠東新 9064 張、大同 7179 張、潤泰新 6294 張；電子股則有台積電 6944 張、鴻海 6825 張，另有中華電 8643 張。

外資也大舉掃貨金融股，包括臺企銀 1.26 萬張、元大金 1.19 萬張、台新金 1.15 萬張、中信金 1.09 萬張、永豐金 8599 張、開發金 7451 張、富邦金 7137 張、合庫金 6195 張、彰銀及華南金各 6000 多張，ETF 以統一台灣息動能 (00939)7973 張較多。

外資今日賣超多為昨日買超個股，包括面板雙虎友達 6.05 萬張、群創 3.61 萬張，以及同族群的瑞軒 7011 張、彩晶 6289 張；其餘電子股還包刮南亞科 2.33 萬張、金寶 1.14 萬張、泰金寶 9755 張、京元電子 5836 張及宏碁 5330 張。