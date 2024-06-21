連《要塞英雄》都跑不動！三星新AI PC比不過iPad 高通挫逾5% Arm挫逾7%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 08:30

首批搭載高通驍龍 X Elite 晶片的筆電近日正式上市, 廣大消費者得以親身體驗所謂的「AI PC」。根據初步評測和市場反饋, 高通 (QCOM-US) 未能如預期成功在 Arm 筆電領域顛覆蘋果 (APPL-US) iPad。

截至周四美股收盤, 受自身利空及整體晶片板塊表現不佳影響, 高通單日股價跌逾 5%, 本周漲幅幾乎盡數吐回。但作為「AI PC」概念概念股，高通過去一年股價曾翻倍，今年迄今仍有近 49% 漲幅。

高通周四 (20 日) 大跌 5.12%，收每股 215.47 美元；Arm 同日重挫 7.67%，收每股 160.77 美元。

值得注意的是，搭載驍龍 X Elite 晶片的三星 Galaxy Book4 Edge 本周二在美上市後, 隨即發布公告稱無法運行多款主流軟體，甚至連對硬體要求不高的《英雄聯盟》、《要塞英雄》、《EAFC Online》等多款遊戲，以及部分 Adobe 設計軟體和銀行系統殺毒軟體亦入列不兼容名單，恐將影響消費者購買意願。

從跑分數據來看，搭載驍龍 X Elite 晶片的微軟 Surface Pro 11 單核得分 2837，多核達 1.4 萬，相比之下，蘋果 M3 MacBook Air 單核超過 3000，多核接近 1.2 萬。驍龍 X Elite 晶片有 12 個核心，而 M3 只有 8 核心，但多核心跑分只低了 20%。此外，考慮到日常使用大多數人不會完全利用多核性能，M3 晶片 MacBook Air 可能仍有些微優勢。

此外，能耗測試顯示，驍龍 X Elite 晶片單線程任務時耗能 14W，而 M3 只需 10W。但高通表示，驍龍 X Elite 系列實際有多個版本，此次測試的是頻率最低、無雙核加速的型號，其餘型號功耗可能有差異。

有分析指出, 蘋果上月在 iPad 發布會首發 M4 晶片，或許是為了搭載 M4 晶片的 Mac 筆電做準備。這款 10 核芯片單核跑分超過 3700，多核達 1.45 萬, 已經壓過驍龍 X Elite 一頭。