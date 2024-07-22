房貸族購買力正在減弱？老字號百貨這樣看

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 14:55

遠東 SOGO 百貨年中慶成長 3% 目標達陣，隨著父親節和七夕檔期又將到來，目標業績續增 3%，又以黃金珠寶、家電、運動戶外等消費業種需求最熱，SOGO 不諱言，近來掀起的搶買房熱潮會影響房貸族的購買力，「多少會有衝擊」，不過，零售需求永遠在，還是看商場本身的競爭力。

SOGO 指出，儘管新北、桃園新商場陸續開出，並未感受到台北東區人潮變少，復興館維持成長，忠孝店在經過調整後 7 月也轉為持平，而位於北區的天母店來客成長更是快速。

此次 SOGO 年中慶業績達標，緊接著父親節和七夕檔期到來，SOGO 不僅僅是促銷父親節用品，在全球迎來奧運運動盛事之際，強打 3C、家電、男裝和運動休閒等業種，回饋至少 12% 起跳。

SOGO 進一步說明，大巨蛋 SOGO 商場各區陸續開出後，餐飲業種占營收比重最終仍不會超過 25%，對零售還是很有信心，雖不少置產族湧入房市，的確會加減衝擊零售需求，但頂多 2-3 年，「消費者還是要買東西」，要討論如何去因應消費者需求的轉變。