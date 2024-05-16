大巨蛋SOGO命名「遠東Garden City」 首波餐飲月底營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 12:00

遠東 SOGO 百貨今 (16) 日宣布，以「城市綠核心」、「首都中心花園」為發想概念，將台北大巨蛋商場命名為「遠東 Garden City」，面積 3.6 萬坪是北市最大購物商場，將設置四大零售餐飲區域，成為超大型國際休閒、遊憩和觀光景點，為遠東集團 City 系列再創新猷，首波 14 家主題餐飲大店將於 5 月 30 日起營運，並擁有 5 家全台首店。

SOGO 說明，「遠東 Garden City」將國內百貨零售的營運管理全面升級，以「全天候、全方位、全客層」規劃來提供最完整的購物生活場域，也將遠東 SOGO 企業 DNA 的標誌 ESG，繼續深耕落實在這個眾所期待的消費聚落。

其中，遠東 Garden City「潮美食公園 GOURMET PARK」將於 5 月 30 日起營運，備受矚目的 D 區 14 家主題餐飲大店涵蓋 5 家全台首店、1 家全球概念店、3 家百貨首店、1 家台北首店；14 家主題餐廳占地共 1300 坪，提供有 1422 個座位數。

例如有，航空主題燒肉店「STAR HUTONG 星胡同」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」、「湊湊火鍋 · 茶憩」，首度迎來 24 小時營業形式的「大巨星港式飲茶餐酒館」，以及以 Brunch Bar 為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」，另外還有「一風堂 BAR IPPUDO」為大巨蛋打造日式居酒屋全球概念店等。

SOGO 說明，規劃營業到淩晨甚至 24 小時的餐廳，主要是看好串連台北東區及信義區的「夜經濟」，首度打破百貨既有的營業規劃，準備為東區「夜食尚」揭開新的序幕。