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〈焦點股〉鴻海重挫逾6% 波段跌18% 「郭董退休價」失守

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-22 12:51

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〈焦點股〉鴻海失守200元大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (22) 日持續修正，鴻海 (2317-TW) 也開低 203 元後一路走低，盤中大跌逾 6%，跌破「郭董退休價」 200 元大關，最低來到 191 元，相較波段高點 234.5 元，拉回逾 18.5%。

市場近期傳出輝達 NVIDIA (NVDA-US) GB200 存在晶片模組過熱，甚至水冷系統漏水等問題，鴻海身為 GB200 主要供應商，恐因此受到影響；雖然業界評估 GB200 量產時辰不變，但在大盤走弱下，鴻海股價仍面臨同步修正。

鴻海 6 月營收 4907.25 億元，月減 10.8%、年增 1.07%；第二季營收 1.55 兆元，季增 17.37%、年增 19.12%，上半年營收 2.87 兆元，年增 3.92%；第二季營收創同期高，6 月、上半年則為同期次高。

鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。

 

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