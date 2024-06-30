上海老牌百貨熄燈！曾遍佈中國多座城市 如今僅剩一家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-30 15:38

中國南京西路上的梅龍鎮伊勢丹百貨周日（30 日）正式熄燈，結束了 27 年營業。

近日商場門口掛出了「告別海報」，室內也有倒數計時標誌和感恩相遇的牌子。不少上海人對這家開了 20 多年的百貨公司的感情很深。

據《第一財經》報導，伊勢丹內部人士表示，關店原因就是租約到期，其實公司去年就已經基本確定了在今年租約到期後會關店。

臨近關店，這兩天有不少市民特地前來選購特價商品，各個樓面的商家幾乎都在打折促銷，打折力度主要集中在 2～5 折。

公開訊息顯示，上海梅龍鎮伊勢丹百貨公司於 1997 年成立，與恒隆廣場、中信泰富一起組成了「梅泰恒金三角」，是一代上海人的回憶。

這並非伊勢丹在華第一次關店，數年前瀋陽伊勢丹退出市場，上海華亭伊勢丹也結束營業。天津伊勢丹南京路店於今年 4 月 14 日終止營業。

上海梅龍鎮伊勢丹百貨停止營業後，伊勢丹品牌在中國市場的營業據點應該只剩下天津仁恒伊勢丹百貨。

儘管租約到期的確是客觀理由，但在業界看來，近幾年百貨業迎來關店潮，大量知名百貨關閉，凸顯百貨這個業態的問題。比如上海六百在今年 2 月 18 日營業結束，就在上海六百附近，經營了 30 年的上海太平洋百貨徐滙店，也於去年 8 月 31 日正式閉店。