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桓鼎- KY 下半年營運將優於上半年 期待明年營收登峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-22 16:57

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桓鼎-KY總經理莊宏偉。(鉅亨網記者張欽發攝)

桓鼎 - KY(5543-TW) 在 2024 年首季綠色能源業務比重過半，營運並轉盈，稅後純益 1619 萬元，每股純益 0.41 元。桓鼎 - KY 旗下金屬建材、綠色能源業務訂單出貨逐步放大之下，法人估計 2024 年下半營收將較上半年成長 7%，並將推升全年營收將去年成長 7%，目前桓鼎 - KY 的訂單能見度約一季，期待 2025 年營收改寫歷史新高。

桓鼎 - KY 業務包括金屬建材、綠色能源業務兩大區塊，2024 年上半年營收爲 16.87 億元，相對於 2023 年屬持平，且綠色能源業務超過一半以上而超越原有的金屬建材業務，法人預估 2024 年下半年桓鼎 - KY 的營運趨勢仍維持綠色能源業務的強大，但在建材業務的毛利率優於平均，且 可望向 20% 的水準邁進。

桓鼎 - KY 在 2024 年首季綠色能源業務比重高達 51%，營收 9.2 億元，毛利率 16.08%，營運並轉盈，稅後純益 1619 萬元，每股純益 0.41 元。

綠色能源業務為桓鼎 - KY 在 2024 年營運成長亮點，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃 / 維運保固等領域，其中受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組產品接單、出貨表現逐步增加。

另一方面，桓鼎 - KY 主管指出，旗下「新世代儲能用能解決方案－儲能牆」業務佈局陸續發酵，由於日本電力自由化發展，政府也積極推動 2030 年再生能源比例提高到至少 36% 的目標，創造日本地區儲能市場良好發展空間，桓鼎也積極拓展當地商機，尤其客戶看好儲能牆優異產品特性，以及軟體系統技術支援服務優勢，首波訂單預示量達 1MWh，並已於今年第一季完成 2 個示範案場上線至今運轉成效良好。

桓鼎 - KY 積極推進旗下儲能牆系統業務動能，深化電動車充電解決方案供應商飛宏 (2457-TW) 集團馳諾瓦科技合作打造桓鼎能源首座光儲充 EV 充電站桓鼎集團總經理莊宏偉表示，此一與馳諾瓦科技合作的開發案，將進一步向泰國、新加坡、荷蘭、波蘭輸出。

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