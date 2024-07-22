桓鼎- KY 下半年營運將優於上半年 期待明年營收登峰

桓鼎 - KY 業務包括金屬建材、綠色能源業務兩大區塊，2024 年上半年營收爲 16.87 億元，相對於 2023 年屬持平，且綠色能源業務超過一半以上而超越原有的金屬建材業務，法人預估 2024 年下半年桓鼎 - KY 的營運趨勢仍維持綠色能源業務的強大，但在建材業務的毛利率優於平均，且 可望向 20% 的水準邁進。