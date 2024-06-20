SOGO：上半年百貨業悶 6月精品消費升溫有利下半年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 16:20

遠東 SOGO 百貨將舉辦年中慶衝刺上半年業績，SOGO 不諱言，上半年百貨業「看起來有點悶」，主要是因比較基期高，百貨業目前呈現比較辛苦的狀況，不過，6 月起觀察到精品主力客群陸續回籠，再加上高單價保養品、黃金珠寶銷售熱絡帶動，預計年中慶業績增 3%，達 19.8 億元。

SOGO 說明，母親節檔期因比較基期墊高，今年表現持平，主力業種化妝品在各種銷售通路的競爭下，確實有點辛苦，再加上彩妝新品開發速度減緩，也會影響導入新客，不過，頂級保養品牌仍繳出 2 位數的成長，顯示高端消費力。

SOGO 透露，目前 VIP 每年平均消費可達 70 萬元，頂級 VIP 更達 200 萬元。

接下來迎來上半年最後一檔年中慶，SOGO 在 13 天的檔期給出 5 折起的超深折扣，SOGO 強調，由於要衝刺上半年業績，「各種優惠堆疊至少有 12%」，過往化妝品在年中慶回饋較少，但今年給出約 10% 回饋。

另外，精品占營收比重達 50% 的 SOGO 復興店不諱言，精品銷售的確有受到國人出國旅遊的影響，不過，過去三年精品呈現連續倍數成長，增幅合計達 300%，回檔算是正常，隨著精品業者開始上架秋季商品，各櫃位至少有 70% 都是秋季新品，業績升溫可期，觀察到館內精品四大天王已有三大品牌 6 月業績轉正，預料下半年精品整體表現將轉為成長。

復興館也透露，中期計畫是 2026 年第一季館內所有精品改裝調整完畢，屆時精品營收占比將破 60%，並有望成為台北第一家單店營收破 200 億元的百貨公司。