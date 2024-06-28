御嵿跨出宴會版圖 將開百貨據點、拚拿商場經營權

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 11:54

御嵿董事長孫正強指出，下半年將開始跨足商場經營模式，目前已有多家商場提供櫃位選項，預估門市將於第四季開幕，並挹注穩定的現金流。

另一方面，御嵿規畫成為商場經營者，進行國內外餐飲品牌招商活動，拓展營運版圖。

御嵿今年在新團隊加入後，積極調整營運模式，例如，旗下餐宴會館全面進行改裝、跨足商場經營、領先市場導入符合 ISO-14064-1 國際準則，目標打造零碳餐飲第一品牌。

因此，御嵿將公司法人名稱從「御頂」更名為「御嵿」，期許公司能成為餐飲業的優等生與先驅者。

御嵿營收以晶宴會館占比最高達 85%，旗下共有民權館、日光香頌、府中館、新竹御豐館、峇里斯莊園、桃園館和中和館等 7 館，由於第二至第三季處傳統宴會淡季期間，正進行各場館裝修作業。

御嵿說明，民權館導入晶宴玩婚 2.0 概念 ，預計 7 月將推出最新的立體沉浸式婚禮體驗；府中館正進行婚宴場地裝修以及戶外證婚場地；新竹御豐館因應商務聯誼需求提升，新增商務宴會包廂；峇里斯莊園也將增加私密包廂；而桃園館同樣進行大規模整改。

另外，因應轉型和營運擴張需求，御嵿將辦理私募普通股案，發行總股數以不超過 2000 萬股為限，藉此引進對未來發展有正面效益的策略投資人。