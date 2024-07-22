桓鼎首座光儲充 EV 充電站示範點啟用 促進綠能與廟宇 ESG 轉型

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-22 11:42

桓鼎 - KY(5543TW) 積極推進旗下儲能牆系統業務動能，深 化電動車充電解決方案供應商飛宏 (2457-TW) 集團馳諾瓦科技合作，攜手高雄北鼓山千光宮、合通綠能共同打造桓鼎能源首座光儲充 EV 充電站示範點今 (23) 日正式啟用，一同見證開創綠能與廟宇 ESG 轉型新篇章。

桓鼎集團總經理莊宏偉表示，此一與馳諾瓦科技合作的開發案，將進一步向泰國、新加坡、荷蘭輸出。

莊宏偉指出，集團首座光儲充 EV 充電站示範點係利用太陽能光電發電，搭配桓 鼎能源旗下儲能牆系統 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile) 與馳諾瓦小型 60kW 交流充電樁，充電 30 分鐘約可行駛 100 公里左右的續航里程，專為電動車主提 供便捷的目的地充電服務，這座全綠能 EV 充電站有效克服千光宮現場場域空間，自規劃到建置完成 僅不到一個月時間即可開快充站，免除申請台電饋線，有效展現旗下儲能牆系統產品良好競爭力。

桓鼎能源的新型分散式儲能牆產品，以儲能系統升壓自 200 伏特到 800 伏特，彈 性因應各種快充站、工業工廠、商場社區等場域電力調度及不斷電系統應用，以及自有開發的控制 系統與 EMS 能源管理系統，可形成的小型微電網能平衡太陽能的間歇性供應，並在需求高峰時釋放 儲存電力，確保穩定供應，實現自產自用電的能力。

以高雄千光宮每天開燈 12 小時使用為例，配合桓鼎 能源的儲能牆解決方案，智能化的數據分析和管理，從而優化用電模型與自動調整電力分配，可節 省 50％以上的用電量，並可因應天災造成斷電風險影響，看好全球對可再生能源需求的增加，微電 網的概念日益受到重視，有助於創造桓鼎能源良好業務拓展。 「在 ESG 永續浪潮下，傳統廟宇與光儲充科技的結合，為廟宇的永續轉型提供了新方向，開創 了 ESG 永續科技的新面貌」千光宮傳承創新加速器中心董事長陳帝生說。此次與桓鼎能源、馳諾瓦 跨域合作，除彰顯對淨零轉型和節能環保的承諾，並規劃裝設第二套儲能牆解決方案，讓廟裡用電 皆來自綠電並實踐未來達到 0 市電目標，此外，更以創新的「電代金」方式，讓香客隨喜添金，完 美結合科技與傳統，展現獨特的廟宇文化。