桓鼎-KY董座張建智接任聯鋌營造董事長

桓鼎 - KY(5543-TW) 在台積極擴張業務，在台跨入包括營建業務及儲能設備等業務，桓鼎 - KY 並在 2020 年以 3 億元收購高雄甲級營造廠聯鋌營造公司 100% 股權，桓鼎 - KY 董事長張建智正式接任聯鋌營造董事長並自即起生效。