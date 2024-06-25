桓鼎-KY董座張建智接任聯鋌營造董事長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 09:13
桓鼎 - KY(5543-TW) 在台積極擴張業務，在台跨入包括營建業務及儲能設備等業務，桓鼎 - KY 並在 2020 年以 3 億元收購高雄甲級營造廠聯鋌營造公司 100% 股權，桓鼎 - KY 董事長張建智正式接任聯鋌營造董事長並自即起生效。
桓鼎 - KY 原以生產金屬建材等爲主，並在中國大陸華東設立有生產基地，而桓鼎 - KY 在 2020 年完成收購的聯鋌營造則主要以承攬公共程及工業廠房營建案爲主，手中承攬工程案業務量多。桓鼎 - KY 的儲能業務則以高雄爲生產基地，業務積極開拓海外事業版圖。
桓鼎–KY 主管指出，桓鼎朝多元化經營模式進行發展，並由桓鼎 - KY 董事長張建智接任聯鋌營造董事董事長，有助於資金及經營效率提升。
桓鼎 - KY 看好綠色能源業務為今年營運成長亮點，截至今年第一季綠色能源業務比重達 51%，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃 / 維運保固等領域，其中受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組產品接單、出貨表現逐步增加，帶動今年第一季綠色能源業務銷售年增 36.4%，也挹助綠色能源業務銷售逐步墊高。
桓鼎 - KY2024 年第一季營收 9.22 億元，毛利率 16.08%，季增 1.2 個百分點，年增 5.48 個百分點，單季稅後純益 1619 萬元，較去年同期及上季都由虧損轉盈，每股純益爲 0.41 元。
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