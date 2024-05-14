桓鼎-KY結束連續5季虧損 首季轉盈EPS達0.41元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 17:32

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (14) 日公布最新獲利成績，2024 年第一季稅後純益 1619 萬元，較去年同期及上季都由虧損轉盈，每股純益爲 0.41 元；主要受惠兩大業務動能提振，隨著金屬建材業務產能稼動率提高，綠色能源業務旗下電池模組產品銷售良好表現，第一季營運淡季不淡。

桓鼎 - KY2024 年第一季營收 9.22 億元，毛利率 16.08%，季增 1.2 個百分點，年增 5.48 個百分點，單季稅後純益 1619 萬元，較去年同期及上季都由虧損轉盈，每股純益爲 0.41 元。

桓鼎 KY 指出，2024 年第一季金屬建材、綠色能源業務營收比重分別為 49.03%、50.97%，一方面，受惠金屬建材業務主要客戶庫存壓力緩解，在庫存水位低基期效應、終端需求陸續回升下，帶動金屬建材業務接單、出貨皆明顯增溫，另一方面，第一季受惠智慧穿戴裝置、交通工具等應用領域訂單需求明顯增加，帶動電池模組產品銷售年增 17.03％，再加上，近年研發推出的「新世代儲能用能解決方案－儲能牆」產品小量訂單出貨貢獻，都挹注 2024 年第一季整體毛利率達 16.08%

桓鼎 - KY 指出，看好綠色能源業務已逐步開花結果，有信心帶動集團整體營運成長逐步放大，尤其旗下儲能牆產品目前已握有日本經銷客戶結盟合作實績，首波訂單預示量達 1MWh，今年第一季已完成 2 個示範案場上線至今運轉成效良好，預計第二季規劃約 3 個日本示範案場完工，並預計於六月東京電子展展出，同步積極開發歐洲、泰國、新加坡、台灣等地區的業務合作，隨著完成取得歐洲 IEC、日本 JIS 安規認證申請，可望開始明顯出貨貢獻，並創造未來營運良好銷售挹注。