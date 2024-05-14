桓鼎-KY結束連續5季虧損 首季轉盈EPS達0.41元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 17:32
桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (14) 日公布最新獲利成績，2024 年第一季稅後純益 1619 萬元，較去年同期及上季都由虧損轉盈，每股純益爲 0.41 元；主要受惠兩大業務動能提振，隨著金屬建材業務產能稼動率提高，綠色能源業務旗下電池模組產品銷售良好表現，第一季營運淡季不淡。
桓鼎 - KY2024 年第一季營收 9.22 億元，毛利率 16.08%，季增 1.2 個百分點，年增 5.48 個百分點，單季稅後純益 1619 萬元，較去年同期及上季都由虧損轉盈，每股純益爲 0.41 元。
桓鼎 KY 指出，2024 年第一季金屬建材、綠色能源業務營收比重分別為 49.03%、50.97%，一方面，受惠金屬建材業務主要客戶庫存壓力緩解，在庫存水位低基期效應、終端需求陸續回升下，帶動金屬建材業務接單、出貨皆明顯增溫，另一方面，第一季受惠智慧穿戴裝置、交通工具等應用領域訂單需求明顯增加，帶動電池模組產品銷售年增 17.03％，再加上，近年研發推出的「新世代儲能用能解決方案－儲能牆」產品小量訂單出貨貢獻，都挹注 2024 年第一季整體毛利率達 16.08%
桓鼎 - KY 指出，看好綠色能源業務已逐步開花結果，有信心帶動集團整體營運成長逐步放大，尤其旗下儲能牆產品目前已握有日本經銷客戶結盟合作實績，首波訂單預示量達 1MWh，今年第一季已完成 2 個示範案場上線至今運轉成效良好，預計第二季規劃約 3 個日本示範案場完工，並預計於六月東京電子展展出，同步積極開發歐洲、泰國、新加坡、台灣等地區的業務合作，隨著完成取得歐洲 IEC、日本 JIS 安規認證申請，可望開始明顯出貨貢獻，並創造未來營運良好銷售挹注。
展望 2024 年第二季，桓鼎看好金屬建材業務急單需求延續，穿戴裝置、交通工具相關及小型儲能不斷電系統等產業客戶對於電池模組產品拉貨力道持續增加，加上 4 月部分遞延訂單已陸續出貨，助力整體產能稼動率良好表現，除此之外，桓鼎 - KY 集團仍積極與電動車充電站營運商、充電樁設備商、外銷區域經銷商、表後儲能 / 光儲方案商等洽談業務合作機會，以期綠色能源業務陸續獲斬，挹注未來營運成長態勢可期。
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