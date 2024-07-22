財富自由之後，屬於你們的理想旅程 「喜歡，就多留幾天」

鉅亨新聞中心 2024-07-22 09:30

人的一生總是在追求著各種自由，當你已經財富自由了，便能夠放下對金錢的憂慮，隨心所欲地規劃生活。「喜歡，就多留幾天」不僅是一種生活方式，也是財富自由者最佳寫照。福斯商旅 California 車系擁有近 40 年的歷史，早已成為了露營車的代名詞，現在更加入 Grand California 這輛超大露營車，更為財富自由者提供更多的選擇與可能性，引領著 California Ocean、Caddy California 增添更多選擇，享受無憂無慮的露營生活。

對於已經財務自由的人生，生活中追求的不再僅是物質，而是更多生活中的彈性和自由，當你不再為金錢煩惱，隨時想要多留幾天，停下來住上幾天，「喜歡，就多留幾天」是一種生活態度，也呈現出財務自由後的心境。福斯商旅 Grand California 展現出最高品質自走式露營車的理想樣貌，讓你隨時隨地享受自由自在的生活方式。現在就出發，駕駛福斯商旅 California，體驗真正的自由生活。

Grand California 是整個加州號家族中設備最齊備的車款，車長來到 6,836mm，軸距更是長達 4,490mm，擁有舒適的車內空間表現，車室內的挑高空間達到 1,970mm，就算是 180 公分的成人站立也不覺壓迫。碩大的雙人床設置在車尾處，縱深最長來到 2 公尺，且寬達 1.67 公尺的床鋪（加大歐規雙人床尺寸）媲美飯店的蝶型彈簧加厚軟膠床，可以讓兩名成人在車上享受舒適的睡眠空間，床鋪周圍還設有許多儲物櫃，不論是生活用品、盥洗衣物，都可以透過這些櫃子完整收納，讓你的自由生活更加愜意。

福斯商旅 Grand California 其廚房也是所有車款當中之最，搭載著雙口瓦斯爐方便料理，車上更是配有了高達 70 公升的冰箱，該冰箱更有著冷凍庫的功能，讓你可以儲存大量的新鮮食物，就算要在野外生活幾天也完全不用煩惱吃飯的問題。瓦斯爐旁就是水槽配置，並且有著寬敞的工作檯面可以使用，不論是備餐、清洗碗盤都相當方便，在車內透過前排座位 180 度旋轉的設計，讓你可以在車內輕鬆用餐，也可以將車邊帳打開，就可以在大自然之中享用美味的佳餚，福斯商旅 Grand California 如此便利的設計，生活地點無拘無束，即便在深山野嶺想多留幾天也完全沒問題。

福斯商旅 Grand California 設有完整的淋浴設備，包括可伸縮蓮蓬頭、摺疊式面盆，更有可旋轉的馬桶設計，真正滿足露營的需求。車輛也配置了 110 公升的清水箱以及 90 公升的灰水箱，滿足多日的用水需求，