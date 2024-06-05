桓鼎-KY擬配發0.4元股利 首季轉盈並衝刺儲能牆業務布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 16:05

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (6) 日召開股東常會，決議以資本公積配發每股 0.1 元現金股利、每股 0.3 元股票股利，合計 0.4 元，同時，桓鼎 - KY 在 2024 年首季綠色能源業務比重高達 51%，營運並轉盈，稅後純益 1619 萬元，每股純益 0.41 元。

桓鼎 - KY 2023 年全年營收 32.65 億元，稅後虧損 9904 萬元、每股虧損 2.57 元，隨著桓鼎營運已走出谷底，桓鼎 - KY 旗下金屬建材、綠色能源業務訂單出貨逐步放大，2024 年第一季合併營收 9.2 億元，稅後純益 1619 萬元，每股稅後純益 0.4 元，並創歷年同期新高表現。

桓鼎 - KY 主管指出，看好綠色能源業務為今年營運成長亮點，截至今年第一季綠色能源業務比重達 51％，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃 / 維運保固等領域，其中受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組產品接單、出貨表現逐步增加，帶動今年第一季綠色能源業務銷售年增 36.4%，也挹助綠色能源業務銷售逐步墊高。

另一方面，桓鼎 - KY 主管指出，旗下「新世代儲能用能解決方案－儲能牆」業務佈局陸續發酵，由於日本電力自由化發展，政府也積極推動 2030 年再生能源比例提高到至少 36% 的目標，創造日本地區儲能市場良好發展空間，桓鼎亦攜手日本經銷商 Roctona Co.,Ltd. 客戶積極拓展當地商機，尤其客戶看好儲能牆優異產品特性，以及軟體系統技術支援服務優勢，首波訂單預示量達 1MWh，並已於今年第一季已完成 2 個示範案場上線至今運轉成效良好。

桓鼎 - KY 主管指出，公司預計第二季規劃約 3 個日本示範案場完工，以期第三季陸續取得歐洲 IEC、日本 JIS 安規認證申請，有助於帶動儲能牆銷售逐步放量，堆疊集團營運動能。