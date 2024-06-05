桓鼎-KY擬配發0.4元股利 首季轉盈並衝刺儲能牆業務布局
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 16:05
桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (6) 日召開股東常會，決議以資本公積配發每股 0.1 元現金股利、每股 0.3 元股票股利，合計 0.4 元，同時，桓鼎 - KY 在 2024 年首季綠色能源業務比重高達 51%，營運並轉盈，稅後純益 1619 萬元，每股純益 0.41 元。
桓鼎 - KY 2023 年全年營收 32.65 億元，稅後虧損 9904 萬元、每股虧損 2.57 元，隨著桓鼎營運已走出谷底，桓鼎 - KY 旗下金屬建材、綠色能源業務訂單出貨逐步放大，2024 年第一季合併營收 9.2 億元，稅後純益 1619 萬元，每股稅後純益 0.4 元，並創歷年同期新高表現。
桓鼎 - KY 主管指出，看好綠色能源業務為今年營運成長亮點，截至今年第一季綠色能源業務比重達 51％，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃 / 維運保固等領域，其中受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組產品接單、出貨表現逐步增加，帶動今年第一季綠色能源業務銷售年增 36.4%，也挹助綠色能源業務銷售逐步墊高。
另一方面，桓鼎 - KY 主管指出，旗下「新世代儲能用能解決方案－儲能牆」業務佈局陸續發酵，由於日本電力自由化發展，政府也積極推動 2030 年再生能源比例提高到至少 36% 的目標，創造日本地區儲能市場良好發展空間，桓鼎亦攜手日本經銷商 Roctona Co.,Ltd. 客戶積極拓展當地商機，尤其客戶看好儲能牆優異產品特性，以及軟體系統技術支援服務優勢，首波訂單預示量達 1MWh，並已於今年第一季已完成 2 個示範案場上線至今運轉成效良好。
桓鼎 - KY 主管指出，公司預計第二季規劃約 3 個日本示範案場完工，以期第三季陸續取得歐洲 IEC、日本 JIS 安規認證申請，有助於帶動儲能牆銷售逐步放量，堆疊集團營運動能。
桓鼎 - KY 主管指出，公司看好穿戴裝置、交通工具相關及小型儲能不斷電系統等產業客戶對於電池模組產品下單力道持續增加，且為深化綠色能源業務轉型綜效，桓鼎集團仍積極與電動車充電站營運商、充電樁設備商、外銷區域經銷商、表後儲能 / 光儲方案商等洽談業務合作機會，可望隨著綠色能源業務陸續獲斬，創造未來營運正面效果挹注。
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