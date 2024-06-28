桓鼎集團結盟飛宏馳諾瓦打造EV充電站儲充整合方案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 17:01

桓鼎 - KY(5543-TW) 與飛宏 (2457-TW) 旗下電動載具充電設備解決方案子公司 Zerova 馳諾瓦科技，今 (28) 日簽訂戰略合作備忘錄 (MOU)，強強聯手合作拓展「EV 充電站儲充整合方案」，並規劃下半年起陸續於台灣、美國、歐洲、日本、新加坡、泰國等地建置海外示範點。

同時，隨著電動車普及化、各國再生能源發展目標，對於增強電網韌性需求殷切，除共同攜手推廣桓鼎能源儲能牆系統，並投入車輛對電網 (V2G)、車輛對家庭 (V2H) 技術開發，開拓全球能源轉型市場商機。

桓鼎能源旗下儲能牆系統 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)，除產品為市面最薄之新型分散式儲能產品，一片儲能牆儲能容量為 4kWh，透過串 / 並聯專利技術達到「模組化」概念，有效增加儲能容量及升壓至高壓，且只要一般市電 220V 即可充電，無須申請專用的高壓饋線，並結合自有開發控制系統與 EMS 能源管理系統，即時監控電池溫度、電壓 / 電流狀況、離峰 / 尖峰用電使用分析等，作為不斷電系統、升壓備援，且分散式儲能形成虛擬電網，可應用於企業單位、公共設施、電動車充電等多元場域之「新世代儲能用能解決方案」。

桓鼎集團總經理莊宏偉表示，由於電動車充電站佈建仍受限於大空間、高壓電力供應、需申請專用饋線或專用變電站等，為實現電動車目的地充電，很高興攜手馳諾瓦進一步深度戰略合作，結合桓鼎能源儲能牆系統與馳諾瓦搭配 DC to DC 全系列產品並可透過客戶選擇之充電樁，打造「中小型 EV 充電站儲充整合方案」。

此一整合案以 30kW 為例，充電一小時約可行駛 125 公里左右的續航里程，瞄準市中心蛋黃區、缺乏饋線偏僻地區、商業區和購物中心、住宅社區等多元場域需求，不僅無需增加電網電力負擔，有效滿足空間場域限制、工期短且安裝施作便利、建置成本相較現行超充站低、電力申請時程長、土地尋覓不易等痛點，解決電動車主里程焦慮、提供更便利服務體驗。

馳諾瓦科技董事長林飛宏指出，隨著家庭、建築和交通電氣化趨勢，對於電網供電瓶頸加劇，包括美國、歐洲、日本、台灣等多國政府祭出電網升級建設計畫，舉例如歐洲豐富文化古蹟，容易受限場域、空間大小，對於電力輸配線基礎建設、設置電動車充電站存在挑戰，看好桓鼎能源儲能牆系統具有分散式儲能及「模組化」串 / 並聯等特性，可行成小型微電網，也掌握歐洲、美國、日本等地區客戶反饋增設儲能需求，以達到良好電網供電平衡、電動車充電服務便利性。

桓鼎集團與馳諾瓦看好未來雙方在產品技術、業務資源、行銷推廣等面向加大整合，並推進「中小型 EV 充電站儲充整合方案」示範點陸續於台灣、美國、歐洲、日本、新加坡、泰國建置落地，以及規劃共同參加全球重量級展會加大市場推廣，共同開創全球能源轉型商機佈局，希冀挖掘更多潛在商機，互助互利、共創雙贏！

桓鼎 - KY 看好綠色能源業務為今年營運成長亮點，截至今年第一季綠色能源業務比重達 51%，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃 / 維運保固等領域，其中受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組產品接單、出貨表現逐步增加，帶動今年第一季綠色能源業務銷售年增 36.4%，也挹助綠色能源業務銷售逐步墊高。