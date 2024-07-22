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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額97.98億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.16%，總成交額97.98億元，大盤占比7.79%。

該產業上漲家數11、下跌家數85、平盤家數3。領跌個股新日興(3376-TW)22日09:33股價下跌23.5元，報213.0元，跌幅9.94%。

零組件業近5日下跌4.34%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -4.34% -4.38%
近一月 +0.08% -1.65%
近三月 +15.29% +17.12%
近六月 +23.46% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22267.8-2.63%
新日興213-9.94%

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