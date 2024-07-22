盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額97.98億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.16%，總成交額97.98億元，大盤占比7.79%。
該產業上漲家數11、下跌家數85、平盤家數3。領跌個股新日興(3376-TW)22日09:33股價下跌23.5元，報213.0元，跌幅9.94%。
零組件業近5日下跌4.34%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.34%
|-4.38%
|近一月
|+0.08%
|-1.65%
|近三月
|+15.29%
|+17.12%
|近六月
|+23.46%
|+29.34%
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